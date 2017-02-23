Англия

Полузащитник Севильи Самир Насри считает, что наставник Арсенала Арсен Венгер не виноват в плохих результатах команды.

Бывший полузащитник Канониров, ныне выступающий в Севилье на правах аренды из Манчестер Сити, говорит о том, что критика в адрес Венгера не совсем обоснована.



Насри уверен, что нынешнее тяжелое положение Арсенала является результатом недостаточно эффективной игры футболистов команды, а не неудачных тренерских решений Венгера.



"Вы не можете критиковать такого человека, как Венгер. Он сделал Арсенал великим клубом", — поделился полузащитник в интервью Sky Sports.

"Я думаю, что люди должны быть справедливы по отношению к нему. То, что Арсенал находится в таком положении вина игроков, а не тренера".

Француз утверждает, что именно Венгер был человеком, который дал ему уверенность и веру в свои силы. Также он говорит о том, что многие игроки обязаны менеджеру его попечительством.



"Я приехал в Премьер-лигу из-за него, моя карьера сложилась хорошо потому, что он помог мне поверить в себя, он сделал меня лучше. Я думаю, каждый игрок, выступающий под руководством Венгера, обязан ему".

Напомним, что Арсенал проиграл в трех из последних пяти своих матчей. Теперь Канониры отстают от лидера своего чемпионата Челси на 10 очков и практически не имеют шансов пройти в следующий раунд Лиги чемпионов из-за разгромного поражения от Баварии в первом матче (1:5).