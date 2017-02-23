Англия

Экс-наставник Аякса и Интера подумывает о работе в Премьер-лиге.

Отдыхающий после неудачного опыта работы с Интером Франк де Бур признался, что был бы не против окунуться в атмосферу Премьер-лиги. В свое время его настойчиво звал Ливерпуль, но тогда голландец ответил отказом.

С тех пор время от времени возникали слухи, связывающие его то с Тоттенхэмом, то с Ньюкаслом, то с Суонси, но все они так и оставались слухами. И вот, похоже, де Бур созрел для переезда в Англию.

"Было бы замечательно поработать в Премьер-лиге, -- признался голландец в интервью Daily Mail. — Когда меня приглашал Ливерпуль после первого года работы с Аяксом, я ответил, что очень польщен, но пока не готов к такому вызову. Теперь же чувствую, что мое время пришло".