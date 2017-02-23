Англия

Форвард Лестер Сити Джейми Варди прокомментировал свое желание остаться в составе Лис.

"Я совершенно не жалею, что не перешел в Арсенал. Мы знаем, на каком месте Лестер в таблице, и никто не хочет находиться возле зоны вылета. Нужно биться друг за друга. Когда ты в трудной ситуации, то знаешь, что у тебя есть партнеры, которые тебе помогут", — заявил Варди в эфире BT Sport.

"Игроки поддерживают Клаудио Раньери. Он хороший тренер и, как и мы, не хочет находится в таком турнирном положении", — добавил форвард.

Варди стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Англии в прошлой кампании и был признан Лучшим игроком сезона по версии журналистов.

Арсенал хотел подписать нападающего, который сенсационно стал чемпионом с Лестером, однако получил отказ.