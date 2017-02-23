Англия

Защитник Арсенала Лоран Косельни прокомментировал борьбу Канониров за чемпионский титул АПЛ.

31-летний француз Лоран Косельни считает, что психологичесике проблемы игроков Арсенала мешают выступать Канонирам на равных с конкурентами по УПЛ.

"У нас есть нестабильные результаты. Проблема в психологии команды. Мы хорошо готовы технически и физически, но нам нужно больше работать", - Косельни ESPN

"В играх против больших клубов нужно что-то больше, чем талант. Нужно брать на себя больше обязательств, помогать игрокам в атаке и в обороне", — добавил защитник.

Арсенал занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 10-очковым отставанием от Челси.