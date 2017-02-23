Англия

Вингеру Эвертона Яннику Боласи предстоит перенести вторую операцию на колене.

В начале декабря в матче против Манчестер Юнайтед вингер Эвертона Янник Боласи получил серьезную травму колена.

Спустя две недели после инцидента Боласи перенес операцию по восстановлению поврежденных хрящей, и конголезцу необходимо полное восстановление от этой процедуры, прежде чем будет решена его проблема с разрывом передней крестообразной связки.

Вторая операция запланирована на следующий месяц, и менеджер Эвертона Рональд Куман отметил, что после этого Боласи может понадобиться еще восемь месяцев для восстановления.

"Янник перенесет вторую операцию в начале марта. Она запланирована, поскольку первая операция была на мениске, а вторая связана с крестообразной связкой. Трудно назвать точные сроки восстановления, потому что обычно оно занимает шесть, семь или восемь месяцев", — заявил Куман.