Англия

Главный тренер Фулхэма Славиша Йоканович продлил контракт с клубом до 2019 года.

Официальный сайт Фулхэма объявил о подписании нового двухлетнего контракта со своим главным тренером Славишей Йокановичем.

"Никогда не скрывал, что хочу остаться в Фулхэме и продолжать работать над нашим проектом. Это фантастический клуб с историей и традициями, и я горжусь быть его частью. В нашем составе молодые и талантливые игроки, мы прогрессируем вместе, и, уверен, впереди нас ждет успех", — заявил Йоканович.

Йоканович присоединился к Фулхэму в декабре 2015 года и помог клубу сохранить прописку в Чемпионшипе.

В текущем сезоне Дачники набрали 52 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от зоны плей-офф на шесть очков, имея матч в запасе.