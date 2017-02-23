Англия

Уэйн Руни выступил с заявлением, в котором связал свое будущее с Манчестер Юнайтед.

Капитан Манчестер Юнайтед Уэйн Руни подтвердил, что он не собирается покидать Олд Траффорд в этом месяце.

Руни связывали с переездом в Китай, а его агент Пол Стретфорд приезжал в Поднебесную, чтобы провести переговоры с заинтересованными клубами. Тем не менее, лучший бомбардир в истории Красных дьяволов заявил, что он не заинтересован в уходе из Манчестер Юнайтед.

"Несмотря на интерес со стороны других клубов, за который я благодарен, я хочу поставить конец слухам и сказать, что остаюсь в Манчестер Юнайтед. Я надеюсь помочь команде в борьбе за успех на четырех фронтах. Это захватывающий период для клуба, и я хочу оставаться его частью", — заявил Руни.

В текущем сезоне нападающий провел за Манчестер Юнайтед 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов.