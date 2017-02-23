Англия

CITIC Securities и Amer International — очередные кандидаты на покупку Саутгемптона.

В прошлом месяце велись переговоры о продаже клуба китайской компании Lander Sports Development, однако сторонам не удалось достичь согласия.

Теперь же Святых желают приобрести инвестиционный банк CITIC Securities и Amer International, которая занимается производством кабелей и изделий из меди, а также заинтересована в горной промышленности. Они собираются предложить за клуб около 240 млн фунтов, — утверждает Reuters.

Сейчас Святые идут на 11-м месте в Премьер-лиге. В воскресенье они сыграют в финале Кубка Лиги против Манчестер Юнайтед.