Англия

Борющийся за выживание в Премьер-Лиге Лестер решил расстаться со своим наставником Клаудио Раньери.

Руководство Лестера приняло решение уволить главного тренера Клаудио Раньери, сообщает официальный сайт клуба.

В мае прошлого года Раньери привел Лис к их первому чемпионскому титулу Премьер-Лиги в истории, но в этом сезоне Лестер находится на расстоянии одного очка от зоны вылета.

Последним матчем для итальянца стало поражение от Севильи в 1/8 финала Лиги Чемпионов со счетом 2:1, которое оставляет Лисам шанс на выход в следующий раунд.