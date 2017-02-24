Англия

Накануне стало известно о том, что Лестер решил уволить Клаудио Раньери с должности главного тренера команды.

Роберто Манчини является фаворитом на замену Клаудио Раньери, который был отправлен в отставку с поста главного тренера Лестер Сити.

Манчини покинул Интер всего за две недели до начала сезона Серии А, и сейчас находится в статусе свободного агента.

52-летний итальянец уже работал в Премьер-Лиге с Манчестер Сити, где выигрывал чемпионский титул по итогам сезона 2011/12, а также Кубок Англии 2011 и Суперкубок Англии 2012.

Примечательно, что именно в составе Лестера Роберто Манчини завершил свою игровую карьеру в 2001 году, проведя за Лис всего 5 матчей.