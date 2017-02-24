Англия

Раньери даже не подозревал, что будет уволен

Бывший главный тренер Лестера Клаудио Раньери не думал, что руководство клуба может его уволить.

Клаудио Раньери, BBC

Новость об увольнение Раньери была объявлена вчера вечером, спустя девять месяцев после того, как команда под руководством итальянского специалиста выиграла Премьер-лигу.



"Я дружу с Клаудио на протяжении многих лет, мы говорили по телефону вчера между матчами Лиги Европы", — рассказал журналист Массимо Марианелла в интервью Sky Sport Italia.



"Спустя 20 минут после разговора было объявлено об его отставке. Раньери не ожидал этого вообще, он не подозревал, что клуб может поступить с ним подобным образом".



"Я также ошеломлен решением руководства клуба, нельзя увольнять тренера, который привел команду к чемпионству в Англии и был назван лучшим тренером года в чемпионате".