Англия
24 февраля 2017, 10:15
Раньери даже не подозревал, что будет уволен
Бывший главный тренер Лестера Клаудио Раньери не думал, что руководство клуба может его уволить.
Клаудио Раньери, BBC
24 февраля 2017, 10:15
Новость об увольнение Раньери была объявлена вчера вечером, спустя девять месяцев после того, как команда под руководством итальянского специалиста выиграла Премьер-лигу.
"Я дружу с Клаудио на протяжении многих лет, мы говорили по телефону вчера между матчами Лиги Европы", — рассказал журналист Массимо Марианелла в интервью Sky Sport Italia.
"Спустя 20 минут после разговора было объявлено об его отставке. Раньери не ожидал этого вообще, он не подозревал, что клуб может поступить с ним подобным образом".
"Я также ошеломлен решением руководства клуба, нельзя увольнять тренера, который привел команду к чемпионству в Англии и был назван лучшим тренером года в чемпионате".