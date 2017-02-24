Англия

Челси купит Облака, если продаст Куртуа в Реал

Челси рассматривает вратаря Атлетико Яна Облака в качестве замены Тибо Куртуа.

Ян Облак, Bleacher Report

Куртуа является целью номер один на ближайшее трансферное окно для Мадридского Реала, и Челси готовится к худшему. В случае ухода бельгийского вратаря, Челси предпримет попытки купить Облака.



Сам Куртая готов к переезду в Мадрид, так как его жена и ребенок живут там. Игрок провел три года в столице Испании, выступая там за Атлетико.



Челси хочет сохранить 24-летнего голкипера у себя в команде, но они буду вынуждены продать футболиста, если он настоит на своем переходе.



В текущем сезоне за Атлетико Мадрид Ян Облак провел 21 матч, 11 из которых отстоял на ноль.



За Челси в этом сезоне Тибо Куртуа сыграл 25 матчей, пропустил 18 мячей и 13 матчей отыграл без пропущенных мячей.