Куртуа является целью номер один на ближайшее трансферное окно для Мадридского Реала, и Челси готовится к худшему. В случае ухода бельгийского вратаря, Челси предпримет попытки купить Облака.

Сам Куртая готов к переезду в Мадрид, так как его жена и ребенок живут там. Игрок провел три года в столице Испании, выступая там за Атлетико.

Челси хочет сохранить 24-летнего голкипера у себя в команде, но они буду вынуждены продать футболиста, если он настоит на своем переходе.

В текущем сезоне за Атлетико Мадрид Ян Облак провел 21 матч, 11 из которых отстоял на ноль.

За Челси в этом сезоне  Тибо Куртуа сыграл 25 матчей, пропустил 18 мячей и 13 матчей отыграл без пропущенных мячей.