Англия

Тренер Ливерпуля Юрген Клопп поставил увольнение Клаудио Раньери в ранг самых шокируюших новостей.

Наставник Красных Юрген Клопп заявил, что никак не ожидал, что Лестер решит расстаться с Клаудио Раньери.

"Странные вещи происходят в мире в последнее время! — удивляется Клопп. — Сначала Брексит, потом победа Дональда Трампа в президентских выборах в США, теперь Клаудио Раньери... Интересно было бы спросить руководителей клуба, о чем они думали, принимая это решение".

В понедельник, 27 февраля, Ливерпуль в рамках 26-го тура Премьер-лиги отправится в гости к Лестеру.