Англия

Известный итальянский специалист Роберто Манчини высказал слова поддержки в адрес коллеги по тренерскому цеху — Клаудио Раньери.

Вчера Раньери был неожиданно уволен с поста главного тренера Лестера. В прошлом сезоне итальянец привел Лис к первому в историю чемпионству, однако нынешние результаты команды вынудили руководство клуба попрощаться с наставником.

"К сожалению, таков футбол. Если ты побеждаешь, то ты лучший, но если ты не добиваешься успеха, то приходится платить. Раньери смог сделать настолько удивительную вещь, что его будут помнить еще 2 тысячи лет. В конце концов, это самое главное", — сказал Манчини RomaNews.

"Когда мы, тренеры, соглашаемся на работу, то понимаем, что можем в будущем пожалеть об этом. К сожалению, за поражения и трудные моменты в команде расплачиваться приходится именно тренерам. Таков закон футбола".

Интересно, что именно Манчини является главным кандидатом на вакантный пост менеджера Лестера.