Англия

Повреждение Майкла Каррика оказалось не столь серьезным, как ранее предполагал Жозе Моуриньо.

Жозе Моуриньо подтвердил, что Уэйн Руни и Майкл Каррик готовы принять участие в воскресном финале Кубка Лиги против Саутгемптона.

Руни пропустил матч Лиги Европы против Сент-Этьенна, но готов вернуться на поле в эти выходные. Помочь Красным дьяволам в важном матче готов и Майкл Каррик, в среду покинувший поле из-за повреждения. А вот Генрих Мхитарян не восстановился от травмы подколенного сухожилия, и не сыграет на Уэмбли.

"Руни в порядке, он тренируется с командой. Он не попал в заявку на матч с Сент-Этьенном, поскольку не был готов играть, но, несомненно, будет задействован в финале. Каррик тоже доступен. Он умный и опытный игрок, поэтому покинул поле в нужный момент, так что Майкл доступен. Мхитарян не сыграет. Решение по Джонсу будет принято завтра", — заявил Моуриньо.

Финал Кубка Лиги между Манчестер Юнайтед и Саутгемптоном состоится в воскресенье 26 февраля. Начало матча в 18:30 по киевскому времени.