Бывший главный тренер Интера Франк де Бур не заинтересован в том, чтобы возглавить Лестер.
Франк де Бур, The Times
25 февраля 2017, 07:45
Бывший главный тренер Интера Франк де Бур не рассматривает возможность возглавить Лестер.
После шокирующего увольнения Клаудио Раньери с поста главного тренера Лестера, руководство команды активно ищет нового специалиста. После того, как Манчини оказался не заинтересован
в работе, следующим возможным наставником назывался Франк де Бур.
Вот как прокомментировал вероятность того, что де Бур возглавит английскую команду его агент в интервью Tuttomercatoweb
: "Нет никакой возможности того, что де Бур будет тренировать Лестер".
"Я слышал об этом, но это всего лишь слухи. Могу утверждать со сто процентной уверенностью, Франка не будет в Лестере"
"Цель моего клиента — работа с начала нового сезона".