Бывший главный тренер Интера Франк де Бур не рассматривает возможность возглавить Лестер.

После шокирующего увольнения Клаудио Раньери с поста главного тренера Лестера, руководство команды активно ищет нового специалиста. После того, как Манчини оказался не заинтересован в работе, следующим возможным наставником назывался Франк де Бур.

Вот как прокомментировал вероятность того, что де Бур возглавит английскую команду его агент в интервью Tuttomercatoweb: "Нет никакой возможности того, что де Бур будет тренировать Лестер".

"Я слышал об этом, но это всего лишь слухи. Могу утверждать со сто процентной уверенностью, Франка не будет в Лестере"

"Цель моего клиента — работа с начала нового сезона".