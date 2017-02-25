Вратарь Лестера Каспер Шмайхель выразил слова благодарности Клаудио Раньери.
Каспер Шмайхель, Daily Mail
25 февраля 2017, 08:10
Менее чем через год после того, как Лестер выиграл Премьер-лигу итальянский специалист был уволен из-за того, что в этом сезоне команда не показывает высоких результатов и борется за сохранение прописки в элитном дивизионе Англии.
Шмейхель поблагодарил своего бывшего наставника и сказал, что клуб должен быть признателен Раньери за его достижения в Лестере.
"Я хотел бы поблагодарить Клаудио за все, что он сделал для команды и лично для меня", — написал датчанин в своем Твиттере
.
"Он заслуживает огромного уважения за то, чего достиг с нами. Спасибо, босс!".
Напомним, ранее сообщалось, что именно футболисты Лестера были инициаторами увольнения
Раньери.