Менее чем через год после того, как Лестер выиграл Премьер-лигу итальянский специалист был уволен из-за того, что в этом сезоне команда не показывает высоких результатов и борется за сохранение прописки в элитном дивизионе Англии.

Шмейхель поблагодарил своего бывшего наставника и сказал, что клуб должен быть признателен Раньери за его достижения в Лестере.

"Я хотел бы поблагодарить Клаудио за все, что он сделал для команды и лично для меня", — написал датчанин в своем Твиттере.

"Он заслуживает огромного уважения за то, чего достиг с нами. Спасибо, босс!".

Напомним, ранее сообщалось, что именно футболисты Лестера были инициаторами увольнения Раньери.