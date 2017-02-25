Испанец поражен тому, как Ибрагимовичу удается держать себя в такой форме учитывая то, что ему уже 35. Эрерра считает, что именно швед может привести Юнайтед к победе в матче финала.

Напомним, что матч финала Кубка английской лиги состоится 26 февраля.

"Это фантастически, что мы получили Златана в начале этого сезона. Иногда соперники просто боятся его на футбольном поле, а у нас есть возможность воспользоваться этим, мы получаем больше свободного пространства".

"Ибрагимович — один из лучших нападающих в мире. Я очень удивлен той форме, в которой он держит себя, несмотря на свой возраст".

В этом сезоне на счету Ибрагимовича 27 мячей и 7 результативных передач в 37 матчах за Манчестер Юнайдет.