Англия
25 февраля 2017, 08:35
А. Эррера: Ибрагимович вселяет страх в противников
Полузащитник Манчестер Юнайтед Андер Эррера уверен, что нападающий команды Златан Ибрагимович поможет обыграть Саутгемптон в финале Кубка английской лиги.
Андер Эррера, Sky Sports
25 февраля 2017, 08:35
Испанец поражен тому, как Ибрагимовичу удается держать себя в такой форме учитывая то, что ему уже 35. Эрерра считает, что именно швед может привести Юнайтед к победе в матче финала.
Напомним, что матч финала Кубка английской лиги состоится 26 февраля.
"Это фантастически, что мы получили Златана в начале этого сезона. Иногда соперники просто боятся его на футбольном поле, а у нас есть возможность воспользоваться этим, мы получаем больше свободного пространства".
"Ибрагимович — один из лучших нападающих в мире. Я очень удивлен той форме, в которой он держит себя, несмотря на свой возраст".
В этом сезоне на счету Ибрагимовича 27 мячей и 7 результативных передач в 37 матчах за Манчестер Юнайдет.