Англия

Батленд вернется к середине марта

Главный тренер Сток Сити Марк Хьюз сообщил, что голкипер команды Джек Батленд будет доступен к середине следующего месяца.

Джек Батленд, Sky Sports

Вратарь Гончаров сломал лодыжку во время матча сборной Англии чуть менее года назад. С тех пор футболист не играл.



Батленд перенес свою последнюю операцию на лодыжке в декабре, а в настоящее время проходит реабилитацию в Катаре.



"Мы надеемся, что Джек уже в ближайшее время будет готов играть. Он проконсультируется с терапевтом в течении двух недель, и тогда мы все поймем."



"Думаю,после этого ему понадобится еще какое-то время перед тем, как вернуться к выступлениям"