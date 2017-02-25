Вратарь Гончаров сломал лодыжку во время матча сборной Англии чуть менее года назад. С тех пор футболист не играл.

Батленд перенес свою последнюю операцию на лодыжке в декабре, а в настоящее время проходит реабилитацию в Катаре.

"Мы надеемся, что Джек уже в ближайшее время будет готов играть. Он проконсультируется с терапевтом  в течении двух недель, и тогда мы все поймем."

"Думаю,после этого ему понадобится еще какое-то время перед тем, как вернуться к выступлениям"