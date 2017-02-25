Англия

Куман не хочет продлевать контракт с Эвертоном.

Главный тренер Эвертона Рональд Куман не спешит подписывать новое соглашение с клубом из Ливерпуля.

Рональд Куман, Alchetron

Главный тренер Барселоны Луис Энрике сейчас находится под большим давлением из-за плохих результатов команды в последнее время. Активно ходят слухи о том, что испанский наставник может быть уволен.



Рональд Куман называется одним из претендентов на пост нового главного тренера Барселоны. В связи с этим голландец не торопится продлевать свой контракт с Эвертоном.



На вопрос о подписании нового контракта тренер ответил: "Нет, сейчас нет. Давайте подождем и посмотрим, что будет дальше".



После 25 туров чемпиона Англии Эвертон занимает седьмую строчку в турнирной таблице.