Англия
25 февраля 2017, 11:00
Гвардиоле понадобился Алвес
Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола хочет видеть защитника Ювентуса Даниэля Алвеса у себя в команде.
Даниэль Алвес, Juventus.com
25 февраля 2017, 11:00
Как сообщает Sun, этим летом Гвардиола предпримет попытку приобрести Алвеса в Манчестер Сити. Согласно информации источника, сам бразилец не против попробовать свои силы в английском чемпионате перед тем, как вешать бутсы на гвоздь.
Препятствием этому переходу может послужить очень высокая заработная плата футболиста, а учитывая то, что в мае Даниэлю исполнится 34, не факт, что боссы Сити захотят покупать игрока.
Напомним,что Алвес уже играл под руководством Пепа четыре года в Барселоне.
За Старую синьору в этом сезоне 33-летний защитник провел 17 матчей и отличился в них 3 забитыми мячами и 3 ассистами.