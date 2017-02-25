Англия

Арсенал следит за Инсинье и Гуламом

Футболисты Наполи нападающий Лоренцо Инсинье и защитник Фаузи Гулам попали на радар скаутов лондонского Арсенала.

Фаузи Гулам, Лоренцо Инсинье, NapoliSport

По информации Tutttomercatoweb, скауты Арсенала будут присутствовать на сегодняшнем матче Наполи и Болоньи, который состоится в 19:00. Их цели — Инсинье и Гулам.



Арсенал пристально следит за дуэтом из Наполи, которые показывают отличную игру на протяжении последних двух сезонов.



В текущем сезоне Лоренцо Инсинье провел за неаполитанскую команду 33 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 8 ассистов.



Гулам, в свою очередь, сыграл за Наполи 26 матчей, в которых сумел сделать 7 результативных передач.