Англия

Лестер выплатит Клаудио Раньери компенсацию за разрыв контракта.

Экс-менеджер Лестер Сити Клаудио Раньери получит компенсацию в размере 3,5 миллионов евро за расторжение контракта со стороны Лис. Об этом сообщает Sky Sports.

Сообщается, что эта компенсация будет выплачена 65-летнему итальянцу в течение 12 месяцев. Раньери отработал лишь шесть месяцев по новому четырехлетнему контракту, который был подписан в августе 2016 года.

Раньери возглавил Лестер в июле 2015 года и завоевал для Лис первое в истории чемпионство.