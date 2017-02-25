Англия

Сеск Фабрегас может сыграть свой 300-ый матч в английской Премьер-лиге.

29-летний полузащитник может провести свой 300-й матч в АПЛ, если выйдет на поле в игре 26-го тура со Суонси.

"Ощущение, что я играю уже очень давно. Я уезжал на три года, но я смог провести 300 матчей в АПЛ, и это что-то потрясающее, надеюсь, я проведу еще 300 матчей.

Я просто хочу играть дальше, я хочу играть долгое время. Я чувствую, что я нахожусь в отличной форме, свеж и молод. Психологически и физически я чувствую себя молодым игроком. Полагаю, я могу дать еще много", — заявил Фабрегас.

В этом сезоне испанец сыграл 22 матча за Челси, в которых забил 4 мяча и сделал 7 голевых передач.