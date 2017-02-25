Англия

Главный тренер Саутгемптона Клод Пюэль прокомментировал предстоящий матч с МЮ в финале Кубка английской лиги.

Менеджер Саутгемптона Клод Пюэль считает, что его футболисты способны справиться с форвардом Манчестер Юнайтед Златаном Ибрахимовичем.

"Я очень хорошо знаю Ибрахимовича по чемпионату Франции, поэтому меня его выступления не удивляют. Во Франции он играл великолепно, а люди говорили: "Окей, это французский чемпионат, а не английский".

Затем он приехал в Англию в свои 35 лет и продолжает проделывать фантастическую работу уже здесь. Златан играет очень эффективно и обладает большим авторитетом. Однако в моей команде все игроки могут с ним соперничать. Ребята хорошо его знают и готовы ему противостоять", — цитирует Пюэля Sky Sports.

Отметим, что финальный матч Кубка английской лиги между МЮ и Саутгемптоном состоится 26 февраля.