Англия

Челси одержал 12 побед подряд в домашних стенах.

Сегодня Челси обыграл Суонси 3:1 и теперь на 11 очков опережает ближайшего преследователя – Манчестер Сити.

Благодаря сегодняшней встрече Синие довели показатель домашних побед до 12 кряду во всех турнирах. Это стало повторением клубного рекорда.

Эта серия началась 15 октября с победы над Лестером 3:0.

Если Челси победит в оставшихся 12 матчах, то сумеет набрать 99 очков и превзойти клубный рекорд в 95 пунктов, установленный командой Жозе Моуриньо в сезоне 2004/2005. Если Пенсионеры продолжат идти по нынешнему графику (набирая около 80% из возможных очков), то к концу сезона в активе команды будет 92 пункта – второй лучший результат в истории Синих.