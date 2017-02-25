Челси одержал 12 побед подряд в домашних стенах.
Диего Коста и Сезар Аспиликуэта, getty images
25 февраля 2017, 21:00
Сегодня Челси обыграл Суонси 3:1 и теперь на 11 очков опережает ближайшего преследователя – Манчестер Сити.
Благодаря сегодняшней встрече Синие довели показатель домашних побед до 12 кряду во всех турнирах. Это стало повторением клубного рекорда.
Эта серия началась 15 октября с победы над Лестером 3:0.
Если Челси победит в оставшихся 12 матчах, то сумеет набрать 99 очков и превзойти клубный рекорд в 95 пунктов, установленный командой Жозе Моуриньо в сезоне 2004/2005. Если Пенсионеры продолжат идти по нынешнему графику (набирая около 80% из возможных очков), то к концу сезона в активе команды будет 92 пункта – второй лучший результат в истории Синих.