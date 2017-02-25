Англия

Нападающий Лестера Джейми Варди выразил благодарность и уважение экс-тренеру Лис Клаудио Раньери.

В прошлом сезоне Лестер с Раньери стал чемпионом. Нынешнюю кампанию Лисы пока проваливают – на данный момент они опустились на 18-е место в турнирной таблице. У Лестера есть шанс покинуть зону вылета, если он выиграет у Ливерпуля в 26-м туре АПЛ.

Это привело к отставке Раньери. СМИ сообщали, что на решение руководства клуба об увольнении повлияли игроки команды. Так, в соцсетях фанаты уже успели окрестить Рияда Мареза "коброй", намекая на предательство с его стороны.

"Мне пришлось писать и стирать слова для этого поста чертовски немалое количество раз! Я должен был подобрать правильные и нужные слова для Клаудио!", — написал Варди на своей странице в Instagram.

"Я всегда уважал и буду уважать Клаудио! То, что наша команда достигла с ним – невероятно! Раньери верил в меня, когда не верили другие, за что я вечно буду признателен ему".

"Были слухи о том, что я причастен к отставке Раньери – полная чушь, которая не имеет под собой оснований. Очень обидно такое слышать!"

"Единственное, в чем виновата наша команда – мы не достигали поставленных целей. Мы все это понимаем и изо всех сил постараемся исправить ситуацию".

"Желаю Раньери всего самого лучшего, что бы ни уготовало ему будущее. Спасибо за все, Клаудио".

Лестер сыграет с Ливерпулем в понедельник.