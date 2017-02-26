Англия
26 февраля 2017, 08:50
Почеттино: Мы на пути создания одного из лучших клубов Европы
Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился своими планами относительно команды.
Маурисио Почеттино, getty images
26 февраля 2017, 08:50
Еще в начале этого месяца Тоттенхэм сражался на трех фронтах, но осечки в Премьер-лиге и вылет из Лиги Европы значат, что команда ведет борьбу только за Кубок Англии.
"Я думаю, мы подняли свои ожидания выше, чем было нужно, но это нормально".
"Мы находимся на пути к тому, чтобы создать один из лучших клубов в Европе. Сейчас мы должны набраться терпения".
"Нам нужно усердно трудиться, постараться найти новых игроков, которые способны усилить нашу команду".