Еще в начале этого месяца Тоттенхэм сражался на трех фронтах, но осечки в Премьер-лиге и вылет из Лиги Европы значат, что команда ведет борьбу только за Кубок Англии.

"Я думаю, мы подняли свои ожидания выше, чем было нужно, но это нормально".

"Мы находимся на пути к тому, чтобы создать один из лучших клубов в Европе. Сейчас мы должны набраться терпения".

"Нам нужно усердно трудиться, постараться найти новых игроков, которые способны усилить нашу команду".