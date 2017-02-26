Англия

Почеттино: Мы на пути создания одного из лучших клубов Европы

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился своими планами относительно команды.

Маурисио Почеттино, getty images

Еще в начале этого месяца Тоттенхэм сражался на трех фронтах, но осечки в Премьер-лиге и вылет из Лиги Европы значат, что команда ведет борьбу только за Кубок Англии.



"Я думаю, мы подняли свои ожидания выше, чем было нужно, но это нормально".



"Мы находимся на пути к тому, чтобы создать один из лучших клубов в Европе. Сейчас мы должны набраться терпения".



"Нам нужно усердно трудиться, постараться найти новых игроков, которые способны усилить нашу команду".