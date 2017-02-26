Англия

18:30, Лондон, Уэмбли, арбитр — Андрэ Маринер

В воскресенье состоится финал Кубка английской Лиги в котором сыграют Манчестер Юнайтед и Саутгемптон. Матч пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне. Красные дьяволы считаются явными фаворитами, у команды Жозе есть все шансы выиграть первый в сезоне трофей.

В пяти последних матчах МЮ одержал пять побед. Несмотря на улучшение в игре манкунианцев, МЮ в турнирной таблице находится всего лишь на шестой позиции. Но стоит отметить, что гандикап до четвертого места(зоны Лиги чемпионов), составляет всего два очка.

У Саутгемптона была пауза в играх. Они подойдут к финалу отдохнувшими и полными сил. У этой команды было время для того, чтобы максимально качественно подготовиться к матчу, недооценивать будущего соперника МЮ не стоит. В пяти последних матчах команда Пюэля выиграла два матча и трижды терпела поражение. Отметим, что победа в схватке с МЮ за Кубок Лиги даст Святым путевку в Лигу Европы на будущий сезон.

Ориентировочные составы

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Блинд, Валенсия, Смоллинг, Джонс — Эррера, Феллаини, Погба — Мата, Мартиаль, Ибрахимович.

Саутгемптон: Форстер — Бертран, Стивенс, Йосида, Седрик — Ромеу, Рид, Тадич, Редмонд — Лонг, Дэвис.

Дисквалифицированные: отсутствуют

Травмированные: Чарли Остин, Алекс Маккарти, Мэтт Таргетт, Жереми Пье, Вирджил Ван Дейк (все – Саутгемптон)

Слова

Клод Пюэль, тренер Саутгемптона

"Я очень хорошо знаю Ибрахимовича по чемпионату Франции, поэтому меня его выступления не удивляют. Во Франции он играл великолепно, а люди говорили: "Окей, это французский чемпионат, а не английский". Затем он приехал в Англию в свои 35 лет и продолжает проделывать фантастическую работу уже здесь. Златан играет очень эффективно и обладает большим авторитетом. Однако в моей команде все игроки могут с ним соперничать. Ребята хорошо его знают и готовы ему противостоять"

Пол Скоулз, экс-полузащитник МЮ

"У Моуринью первые месяцы сложились не слишком хорошо. Но он хочет побеждать всегда и везде. Сейчас он возвращает Манчестер Юнайтед на те позиции, которые клуб занимал раньше. Ибрахимович вносит большой вклад в успехи МЮ при Моуриньо. Его игра стала откровением. Несмотря на возраст, Златан находится в отличной форме, выходит на поле в каждом матче, борется и много забивает"