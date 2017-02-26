Англия
26 февраля 2017, 09:10
Конте: Фабрегас сыграл отличный матч
Главный тренер Челси Антонио Конте похвалил полузащитника своей команды Сеска Фабрегаса после матча со Суонси.
Антонио Конте, Сеск Фабрегас, Getty Images
26 февраля 2017, 09:10
Вчера Фабрегас сыграл свой 300-й матч в АПЛ, в котором ему удалось забить первый гол свой команды в поединке против Суонси (3:1).
"Сеск сыграл очень хорошо, это было очень важно для нас в этом матче", — говорит Конте.
"Очень рад видеть Фабрегаса в такой форме несмотря на то, что он не выходил в стартовом составе на прошлый матч".
Отметим, что вчерашний выход в стартовом составе был лишь шестым для испанца в этом сезоне чемпионата Англии.
За Челси в нынешнем сезоне Фабрегас сыграл 23 матча, в которых забил пять мячей и отдал восемь голевых передач.