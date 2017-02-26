Англия

Конте: Фабрегас сыграл отличный матч

Главный тренер Челси Антонио Конте похвалил полузащитника своей команды Сеска Фабрегаса после матча со Суонси.

Антонио Конте, Сеск Фабрегас, Getty Images

Вчера Фабрегас сыграл свой 300-й матч в АПЛ, в котором ему удалось забить первый гол свой команды в поединке против Суонси (3:1).



"Сеск сыграл очень хорошо, это было очень важно для нас в этом матче", — говорит Конте.



"Очень рад видеть Фабрегаса в такой форме несмотря на то, что он не выходил в стартовом составе на прошлый матч".



Отметим, что вчерашний выход в стартовом составе был лишь шестым для испанца в этом сезоне чемпионата Англии.



За Челси в нынешнем сезоне Фабрегас сыграл 23 матча, в которых забил пять мячей и отдал восемь голевых передач.