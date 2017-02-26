Англия

Красные Дьяволы готовы заплатить за вратаря Милана 40 миллионов фунтов.

Поскольку Давид Де Хеа никак не может дать четкий ответ на вопрос: собирается ли он связать свое будущее с Олд Траффорд или намерен перебраться в Мадрид на Сантьяго Бернабеу, селекционная служба МЮ уже присмотрела потенциальную замену испанцу.

Несмотря на то, что Джанлуиджи Доннарумме лишь 24 февраля исполнилось 18 лет, он уже прочно закрепил за собой место в "рамке" Милана, успел дебютировать в сборной Италии и привлекает интерес со стороны топ-клубов Европы. Кроме Красных Дьяволов в очередь за голкипером уже выстроились Манчестер Сити, Реал и Пари Сен-Жермен.

Как сообщает Daily Mirror, манкунианцы готовы предложить за восходящую звезду 40 миллионов фунтов.