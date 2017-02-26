Англия

Нападающий Шпор Харри Кэйн забил Гончарам свой 100-й мяч и на этом не остановился.

После неожиданного вылета из Лиги Европы Тоттенхэм просто обязан был хоть как-то реабилитироваться перед собственными болельщиками. Под горячую руку парням Маурисио Покеттино попался Сток. И хотя Гончары не проиграли Шпорам на Уайт Харт Лейн два раза подряд, на сей раз от них остались одни черепки.

Особенно усердствовал Харри Кейн, который еще до перерыва записал на свой счет хет-трик, который стал четвертым для форварда в составе Тоттенхэма (по три хет-трика в составе Шпор на счету Жермена Дефо и Робби Кина), и разменял вторую сотню голов в своей клубной карьере.

В компенсированное время первого тайма четвертый мяч Тоттенхэма провел Деле Алли, после чего хозяева решили перевести дух, но не дали сопернику и шанса на спасение.

Тоттенхэм — Сток 4:0

Голы: Кейн, 14, 32, 37, Алли, 45+1.

Тоттенхэм: Льорис — Дайер, Алдервейрелд (Виммер, 49), Вертонген (Уинкс, 66) - Уокер, Ваньяма, Дембеле, Дэвис, Эриксен, Алли — Кейн (Сон, 86).

Сток: Грант — Бардсли, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс — Уилан (Камерон, 82), Адам (Афеллай, 60), Собхи, Аллен, Арнаутович — Крауч (Бераино, 60).

Предупреждения: Виммер, Ваньяма - Уилан, Адам, Арнаутович.