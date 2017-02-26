Англия

Форвард Уотфорда Мауро Сарате получил серьезную травму.

Сарате получил повреждение колена во вчерашнем матче против Вест Хэма (1:1).

Тогда нападающий на носилках покинул поле в конце первого тайма.

Сегодня же в своем Instagram 29-летний форвард рассказал о серьезности своей травмы.

"По результатам медицинского обследования у меня диагностировали разрыв передней крестообразной связки и травму медиальной связки", — сообщил игрок.

Обычно после таких травм на восстановление уходит как минимум 6 месяцев.

Отметим, что Сарате только в январе перебрался из Фиорентины в Уотфорд. За новую команду он успел провести 3 матча в АПЛ.