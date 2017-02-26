Руководство Лис ведет переговоры с тренером Нанта Серхио Консейсао.
СЕРХИО КОНСЕЙСАО, LUX.PT
26 февраля 2017, 19:42
После того, как Роберто Манчини отказался даже вести переговоры с руководством Лестера о том, чтобы занять место уволенного Клаудио Раньери, пришлось Лисам искать другую кандидатуру.
Поиски были недолгими, и, как утверждает Tuttomercato, в настоящий момент уже вовсю идут переговоры с нынешним тренером Нанта Сержхо Консейсао. Португалец работает в Нанте лишь с декабря 2016 года, а срок действия его контракта истекает в июне 2018 года.
Серхио Консейсао хорошо известен как игрок по выступлениям за сборную Португалии, Порту, Лацио, Интер и Стандард, а в качестве главного тренера успел поработать с Ольяненсе, Академикой Коимбра, Брагой и Виторией Гимарайеш. Правда, ни в одном клубе он не задерживался более чем на один сезон.