Англия

Руководство Лис ведет переговоры с тренером Нанта Серхио Консейсао.

После того, как Роберто Манчини отказался даже вести переговоры с руководством Лестера о том, чтобы занять место уволенного Клаудио Раньери, пришлось Лисам искать другую кандидатуру.

Поиски были недолгими, и, как утверждает Tuttomercato, в настоящий момент уже вовсю идут переговоры с нынешним тренером Нанта Сержхо Консейсао. Португалец работает в Нанте лишь с декабря 2016 года, а срок действия его контракта истекает в июне 2018 года.

Серхио Консейсао хорошо известен как игрок по выступлениям за сборную Португалии, Порту, Лацио, Интер и Стандард, а в качестве главного тренера успел поработать с Ольяненсе, Академикой Коимбра, Брагой и Виторией Гимарайеш. Правда, ни в одном клубе он не задерживался более чем на один сезон.