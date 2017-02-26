Англия

Полузащитник Фулхэма Лукас Пиазон, выступающий за Коттеджеров на правах аренды из Челси, надеется еще сыграть в этом сезоне.

В субботу 23-летний бразилец получил повреждение в матче против Кардиффа. Пиазон сломал челюсть, когда пытался сфолить на Кадиме Харрисе.

Лукас получил желтую карточку за свой фол, а потом был заменен из-за повреждения. Вингер уже был прооперирован и теперь надеется еще сыграть за Коттеджеров до возвращения в Челси.

"Слава Богу, операция прошла успешно! Челюсть уже в порядке, скоро я вновь буду на поле!", — написал Лукас в своем инстаграме.

На счету Пиазона 6 голов в 25 матчах за Фулхэм во всех турнирах в этом сезоне.