Тяньцзинь Сунцзян был готов щедро заплатить за права на форварда Челси Диего Косту.
Диего Коста, Getty Images
26 февраля 2017, 20:29
Зимой Тяньцзинь Сунцзян предлагал Диего Косте трехлетний контракт с зарплатой в 100 млн евро за весь этот период.
Пенсионеры не захотели расставаться с испанцем, что привело даже к небольшому конфликту Диего с тренерским штабом команды.
По информации SFR Sport, Челси не остался бы обделенным, если бы согласился продать Косту – Тяньцзинь был готов заплатить 107 млн евро.
Впрочем, издание утверждает, что летом история может получить продолжение – Синие якобы заявили китайскому клубу, что рассмотрят предложение в 150 млн евро.
Стоит отметить, что этой зимой Челси продал в китайский Шанхай СИПГ Оскара за 65 млн евро.