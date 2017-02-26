Англия

Тяньцзинь Сунцзян был готов щедро заплатить за права на форварда Челси Диего Косту.

Зимой Тяньцзинь Сунцзян предлагал Диего Косте трехлетний контракт с зарплатой в 100 млн евро за весь этот период.

Пенсионеры не захотели расставаться с испанцем, что привело даже к небольшому конфликту Диего с тренерским штабом команды.

По информации SFR Sport, Челси не остался бы обделенным, если бы согласился продать Косту – Тяньцзинь был готов заплатить 107 млн евро.

Впрочем, издание утверждает, что летом история может получить продолжение – Синие якобы заявили китайскому клубу, что рассмотрят предложение в 150 млн евро.

Стоит отметить, что этой зимой Челси продал в китайский Шанхай СИПГ Оскара за 65 млн евро.