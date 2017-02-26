Англия

Голкипер Ливерпуля Симон Миньоле отметил, что сейчас Мерсисайдцы стали гораздо сильнее командно.

В первом сезоне Миньоле на Анфилде Ливерпуль сражался за чемпионство. В итоге Красные лишь 2 пункта уступили Манчестер Сити.

Лидером той команды был Луис Суарес, который в 33 матчах забил 31 гол и сделал 21 результативную передачу. После этого уругваец отправился в Барселону за 82 млн евро.

Впрочем, Миньоле уверен, что сейчас Ливерпуль стал сильнее, ведь больше не полагается на отдельных игроков, а действует как команда.

"Когда я появился в Ливерпуле, он был более зависимым от отдельных игроков. Луис Суарес и Даниэль Старридж забивали все голы, Стивен Джеррард еще играл. А сейчас опасность исходит от силы и единства команды", — заявил Миньоле.

"Мы все вместе прессингуем и можем положиться друг на друга в защите, а не надеемся, что кто-то на другом конце поля забьет гол за нас".

"Сейчас Ливерпуль остановить сложнее, чем во времена Суареса. Тогда у вас был шанс против Ливерпуля, если удастся остановить Суареса, а сейчас же придется иметь дело со всей командой. Я думаю, это гораздо сложнее".

После 25 туров Ливерпуль занимает 5-е место в Премьер-лиге, отставая от топ-4 на 1 пункт.