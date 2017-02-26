Англия

Форвард Манчестер Юнайтед Златан Ибрахимович поделился своими эмоциями после матча с Саутгемптоном (3:2).

Сегодня манкунианцы в финальном поединке Кубка английской лиги одолели Саутгемптон со счетом 3:2.

Дублем в этом поединке отметился форвард МЮ Златан Ибрахимович. Именно шведский футболист принес команде победу, забив гол на 87-й минуте встречи.

"Победа в Кубке — это заслуга всей команды. Я приехал в Англию побеждать и делаю это. Чем больше я побеждаю, тем счастливее становлюсь", — сказал Ибрахимович после матча со Святыми.

"Победы ценятся еще больше, когда ты становишься старше. В какую команду я бы ни перешел, я всегда побеждаю. По-моему этот трофей уже 32-й в моей карьере".

"Я примерно так себе все и представлял. Есть немного вещей, которые мне не по силам. Я продолжаю двигаться дальше, мне очень нравится Англия".