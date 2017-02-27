Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо поделился эмоциями после победы в Кубке Лиги над Саутгемптоном.

Вчера Манчестер Юнайтед переиграл Саутгемптон 3:2 в финале Кубка Лиги. Златан Ибрахимович забил победный гол на 87-й минуте матча. Это второй трофей Моуриньо во главе Красных Дьяволов (первый – Суперкубок Англии).

"Я слегка эмоционален", — заявил Моуриньо Sky Sports.

"Нелегко выигрывать титулы, нелегко делать это так много раз, нелегко справиться с давлением, которому я подвергаюсь всю карьеру".

"Я чувствую все то же радостное волнение после победы. В последний раз я выигрывал этот турнир с Челси в матче против Тоттенхэма и тоже был эмоционален. День, когда я перестану ощущать радость от побед, станет последним днем моей карьеры".

"Игра была сложной. Хочу отдать должное Саутгемптону. Кубок наш, но, вероятно, мы должны были сыграть экстра-тайм".