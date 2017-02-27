Англия

Приняв автобус, принадлежащий своему клубу, за транспортное средство Миддлсбро, вандалы решили перекрасить его в "правильные" цвета.

Накануне субботнего поединка между Кристал Пэлас и Миддлсбро фаны столичного клуба обнаружили возле одного из отелей неподалеку от Селхерст Парка автобус, который приняли за транспортное средство, принадлежащее клубу-конкуренту в борьбе за выживание. Недолго думая, горячие парни из южного Лондона быстренько расписали его в цвета своей любимой команды.

Но вот незадача: этот автобус является собственностью Кристал Пэлас, и был предоставлен гостям во временное пользование. Ущерб от выходки вандалов оценили в 40 тысяч фунтов.

В настоящий момент обе команды делят 16-17 места в Премьер-лиге на растоянии в одно очко от зоны вылета.