Англия

Форвард Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович прокомментировал свое будущее в стане манкунианцев.

"Мое будущее а МЮ никак не связано с тем, попадет команда в Лигу чемпионов или нет. Я пришел сюда, когда Дьяволы не были в ЛЧ", - цитирует Ибрагимовича The Telegraph.

"Есть моменты в карьере, когда нужно что-то менять. Я не приехал в АПЛ раньше, потому что это был неподходящий момент. Когда я почувствовал, что пора, я приехал. Нужно поблагодарить Моуриньо за то, что я здесь. Он позвал меня"

"Я хочу оставаться лучшим. Если я не смогу давать результат, то и играть я не буду. Буду играть до тех пор, пока могу давать результат", — добавил швед.

Манкунианцы в финальном поединке Кубка английской лиги одолели Саутгемптон со счетом 3:2. Дублем в этом поединке отметился форвард МЮ Златан Ибрахимович. Именно шведский футболист принес команде победу, забив гол на 87-й минуте встречи.