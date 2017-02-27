Англия

Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон пропутит игру 26-го тура английской Премьер-лиги.

Хавбек Ливерпуля Джордан Хендерсон получил травму в преддверии матча с Лестер Сити. Об этом сообщает The Guardian.

Капитан Красных получил травму на тренировке и будет вынужден пропустить сегодняшний матч. Врачи опасались, что у 26-летнего футболиста перелом, но обследование выявило сильный ушиб. Хавбек также может пропустить матч против Арсенала 4 марта.

Матч 26-го тура английской Премьер-лиги Лестер Сити — Ливерпуль состоится сегодня в 22:00.