Англия

Экс-тренер Лестера Клаудио Раньери решил поддержать благотворительный фонд Лестера.

Клаудио Раньери сенсационно стал чемпионом Англии с Лестером в прошлом сезоне. Однако в нынешней кампании выступления Лис весьма удручающие. Команда вынуждена сражаться за выживание в Премьер-лиге, поэтому руководство клуба отправило Клаудио в отставку.

По разным данным, Раньери должен получить от 3 до 3,5 млн фунтов за досрочный разрыв контракта.

Coral Sports сообщает, что Раньери решил пожертвовать половину компенсации в благотворительный фонд Лестера.

Лестер пока не назначил главного тренера на постоянной основе. В СМИ упоминались имена Роберто Манчини и Франка де Бура, однако они якобы отказались от работы. Временно руководить Лисами будет Крейг Шекспир.