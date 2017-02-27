Англия

Предыдущий наставник Лис Найджел Пирсон может вновь вернуться в тренерское кресло Лестера.

Лестер 23 февраля уволил Клаудио Раньери за неудовлетворительные результаты команды и теперь ищет замену итальянцу.

Изначально главным претендентом считали Роберто Манчини, однако итальянец отказался возвращаться в клуб, где заканчивал свою игровую карьеру.

Sky Sports сообщает, что теперь фаворитом является Найджел Пирсон, тренировавший команду до Раньери.

53-летний специалист покинул Лис при очень противоречивых обстоятельствах после окончания сезона 2014/2015. Во время работы у него случались стычки с игроками противников, болельщиками и журналистами. Тем не менее, Пирсон сумел подарить команду сумасшедшее спасение – после 29 сыгранных матчей команда находилась на дне турнирной таблицы, однако до конца чемпионата победила 7 раз и спаслась.

После Пирсона наиболее вероятными вариантами считают экс-тренера сборной Англии Роя Ходжсона и нынешнего временного тренера Крейга Шекспира. Шекспир повысит свои шансы, если завтра команде удастся разжиться очками в игре с Ливерпулем.