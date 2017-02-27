Англия

Мино Райола, агент нападающего Эвертона Ромелу Лукаку, уверен, что есть лишь один шанс из ста миллионов, что его клиент не подпишет новый контракт с Ирисками.

Нападающего Эвертона Ромелу Лукаку СМИ связывали со многими европейскими топ-клубами. Так, в его услугах якобы были заинтересованы Бавария, Ювентус и Челси.

"Ромелу продлит контракт с Эвертоном. Этот вопрос решен на 99,99999999%!", — признался Райола.

"Мы находимся в процессе заключения нового контракта. Ромелу желает остаться в клубе. В футболе контракты не всегда отрабатываются до конца, однако в сделке всегда участвуют 2 стороны. Если кто-то посчитает, что Лукаку следует покинуть клуб, то, возможно, так и произойдет. Но сейчас он подписывает новый контракт с Эвертоном".

В нынешнем сезоне 23-летний бельгиец забил 17 голов в 25 матчах Премьер-лиги. Действующее соглашение Лукаку рассчитано до 2019 года.