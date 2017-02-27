Англия

Давид Де Хеа должен остаться в Манчестер Юнайтед, чтобы стать величайшим голкипером в истории клуба, считает полузащитник Андер Эррера.

Слухи продолжают связывать Давида Де Хеа с переходом в мадридский Реал, но Андер Эррера призывает своего соотечественника остаться на Олд Траффорд.

"Здесь у него хороший контракт и фанаты очень ценят его. Мы выигрываем трофеи, и я не думаю, что он уйдет", — говорит Эррера.

"Я хочу, чтобы он остался на долгие годы, и дело не только в том, что он мой друг, но и в том, что в мире не так много голкиперов, которые приносят своей команде столько очков".

"Если он останется здесь, то станет легендой клуба, как Шмейхель и Ван дер Сар. Я считаю, что он даже способен превзойти их".