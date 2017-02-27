Англия

Экс-тренер Лестера Клаудио Раньери не прочь поработать с другими английскими командами.

Раньери в прошлом сезоне привел Лестер к чемпионству. Однако в этой кампании команда вынуждена сражаться за выживание и руководство клуба решило уволить Клаудио.

Sky Sports сообщает, что итальянец не намерен заканчивать тренерскую карьеру. Приоритетом для Клаудио является работа в английской Премьер-лиге.

По информации издания, Раньери уже отказался от предложений из Китая и Италии.

На данный момент Лестер идет лишь на 18-м месте в АПЛ, отставая от спасительной зоны на 1 пункт.