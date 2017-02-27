Англия

Нападающий Лестера Джейми Варди открыл счет в матче против Ливерпуля.

Открыв счет в домашнем матче против Ливерпуля, нападающий Лестера Джейми Варди прервал свою безголевую серию в Премьер-лиге, которая длилась 603 минуты.

До этого последний раз Варди отличался в воротах соперника в рамках Премьер-лиги еще 10 декабря 2016 года, когда англичанин оформил хет-трик в ворота Манчестер Сити.

Кроме того это был первый гол Лестера в Премьер-лиге в 2017 году.