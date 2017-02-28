В рамках 26 тура английской Премьер-лиги Лисы принимали Ливерпуль.
Варди оформил дубль, Getty Images
28 февраля 2017, 00:03
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Лестер — Ливерпуль 3:1
Голы: Варди 28, 60, Дринквотер, 39, Каутиньо, 68
Лестер: Шмайхель — Симпсон, Морган, Хут, Фухс — Ндиди, Дринквотер, Олбрайтон (Чилвелл, 90+1), Марез (Грей, 80), Оказаки (Амарти, 69) — Варди
Ливерпуль: Миньоле - Милнер, Лейва (Вудберн, 84), Матип, Клайн - Вейналдум, Джан, Лаллана (Ориги, 66) - Каутиньо, Фирмино, Мане (Морено, 66)