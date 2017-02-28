Этой зимой форвард Молотобойцев Энди Кэрролл мог перебраться в Поднебесную.
Энди Кэрролл, getty images
28 февраля 2017, 09:15
Как информирует Sky Sports, три китайских клуба — Тяньцзинь Сунцзян, Хэбэй Чайна Форчун и Шаньдун Лунэн — предпринимали попытки переманить Кэрролла в свои ряды.
Согласно информации издания, все предложения китайских клубов Вест Хэм отклонил.
При этом остается неизвестным сколько же китайцы предлагали за 28-летнего англичанина.
Его действующее соглашение с Молотобойцами рассчитано до лета 2019 года.
В текущем сезоне Кэрролл провел за свою команду 12 матчей в АПЛ и забил 6 голов.