Англия

Этой зимой форвард Молотобойцев Энди Кэрролл мог перебраться в Поднебесную.

Как информирует Sky Sports, три китайских клуба — Тяньцзинь Сунцзян, Хэбэй Чайна Форчун и Шаньдун Лунэн — предпринимали попытки переманить Кэрролла в свои ряды.

Согласно информации издания, все предложения китайских клубов Вест Хэм отклонил.

При этом остается неизвестным сколько же китайцы предлагали за 28-летнего англичанина.

Его действующее соглашение с Молотобойцами рассчитано до лета 2019 года.

В текущем сезоне Кэрролл провел за свою команду 12 матчей в АПЛ и забил 6 голов.